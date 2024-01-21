13 عاما.. طفـ.لة أمريكية تنقذ نفسها من الاختطاف باستخدام "لافتة غريبة"| صور

استطاعت فتاة أمريكية تبلغ من العمر 13 عاما أن تستخدم لافتة تطالب فيها المساعدة من قبل المارة، في محاولة منها لإنقاذ نفسها من الاختطاف.

بدأت الحادثة عندما واجهت الفتاة تهديدًا بالسلاح من قِبل رجل يبلغ من العمر 62 عاما ويدعى (ستيفن روبرت سابلان) في 6 يوليو 2023 أو نحو ذلك بمدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية، ثم مارس نشاطًا جنسيًا معها عدة مرات أثناء اقتيادها إلى لونج بيتش بولاية كاليفورنيا، حسبما ذكر مكتب المدعي العام الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية وقالت المنطقة الوسطى في كاليفورنيا.

ساعدني

وفي 9 يوليو 2023، تم إنقاذ الطفلة عندما انتظرت (سابلان) في السيارة أثناء دخوله مغسلة ملابس في لونج بيتش حيث كتبت الفتاة على لافتة "ساعدني help me" ورفعتها من داخل السيارة.

وهو ما دفع أحد الرجل اللذين رأوا اللافتة بالاتصال برقم 911 والإبلاغ عن الأمر، بحسب ما ورد على موقع CNN.

تم القبض على الخاطف الذي اعترف بجريمته وتحرير الفتاة التي كانت تعاني من الاكتئاب وقت وصول الشرطة.

ويواجه (سابلان) الآن تهمة الاختطاف الفيدرالية كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان صحفي إن الخاطف يواجه الآن حكم إلزامي بالسجن 20 عاما كحد أدنى أو السجن مدى الحياة كحد أقصى، كما ينص اتفاق الإقرار بالذنب أيضًا على أنه سيتم تسجيله كمرتكب جريمة جنسية عند إطلاق سراحه.