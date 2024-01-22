بالصور| سكان ولاية أمريكية يجتمعون ليلًا لإشعال النار في دمية.. والسبب غريب!

اجتمع مئات الأشخاص من سكان داكوتا الجنوبية ليلًا لإشعال النار في دمية تمثل خنفساء خشبية عملاقة لسبب غريب وهو التوعية حول خنفساء الصنوبر الضارة.

ووفقًا لصحفية رابيد سيتي جورنال، يعد هذا الأمر حدثًا تقليديًا شتويًا سنويًا بالولاية الأمريكية حيث قام مئات الأشخاص الذين يحملون المشاعل بإشعال النار في دمية خنفساء خشبية عملاقة في كستر، داكوتا الجنوبية، لزيادة الوعي بالأثر المدمر لخنفساء الصنوبر الجبلية على أراضي الغابات في بلاك هيلز.

الحرق وقرع الطبول

وبدأ هذا الحدث بإشعال رجال الإطفاء في كاستر المشاعل ليحملها السكان في مسيرة إلى المحرقة ليلة السبت الماضي في مهرجان الخنفساء المحترقة الحادي عشر.

أشعل السكان النار في دمية الخنفساء الطويلة وسط قرع الطبول وهتافات "احرق، خنفساء، احرق". وواصل رجال الإطفاء المراقبة، وحذروا المشاركين من إلقاء المشاعل، حتى عندما أطلق بعض الأشخاص العصي المشتعلة على أشجار الصنوبر المكدسة عند قاعدة الخنفساء.

كما تضمن المهرجان عرضًا للفنون المحلية للولاية الأمريكية. و تصف دائرة الغابات الأمريكية خنفساء الصنوبر الجبلية بأنها "خنفساء اللحاء الأكثر عدوانية واستمرارية وتدميرًا في غرب الولايات المتحدة وكندا".

وشهدت منطقة بلاك هيلز العديد من حالات تفشي الخنفساء منذ تسعينيات القرن التاسع عشر، وكان آخرها في الفترة من 1996 إلى 2016، مما أثر على مساحة 703 أميال مربعة (1820 كيلومترًا مربعًا)، وفقًا لإدارة الزراعة والموارد الطبيعية في داكوتا الجنوبية.