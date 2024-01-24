"توقف قلبه" ثم عاد للحياة وفاز بسيارة ودولارات..الرجل الأكثر حظًا| فيديو

يقول البعض أن كل شخص منا يصنع حظه في هذه الحياة، لكن رجلاً واحداً حصل على أكثر نصيب حظًا في العالم "بالصدفة" بعد أن فاز باليانصيب "مرتين" وعاد للحياة بعد الموت!

توقف القلب لمدة 14 دقيقة

أصبح الرجل الأسترالي الذي يدعى بيل مورجان معروفًا عبر الإنترنت باسم "الرجل الأكثر حظًا في العالم" بعد ظهور لقطات له وهو يفوز بمبالغ ضخمة من المال عدة مرات خلال العقود القليلة الماضية.

في عام 1998، تعرض (مورجان) لحادث سيارة مروع جعله يقترب من الموت حيث توقف قلبه لمدة 14 دقيقة كاملة ثم عاد للحياة مرة أخرى. بعد ذلك، أمضى مورجان أسبوعين في غيبوبة، لكنه نجا بأعجوبة من الحادث وتعافى من أثاره.

سيارة تويوتا كورولا ودولارات

وذات يوم، اشترى (مورجان) بطاقة يانصيب، وفاز بسيارة تويوتا كورولا بقيمة 30 ألف دولار. وهذا أمر لا يصدق في حد ذاته، لكن الأمور اتخذت منعطفًا غير متوقع بعد أن قررت محطة التلفزيون (9(News تصوير مورجان وهو يعيد تمثيل فوزه باليانصيب.

وهذه المرة، حصل على بطاقة يانصيب جديدة وفاز بمبلغ مذهل قدره 250 ألف دولار أمام الكاميرات!

حينها، قال مورجان وهو في لحظة ذهول بالمقطع الذي انتشر على نطاق واسع على مر السنين: "لقد فزت للتو بمبلغ 250 ألف دولار". مضيفًا "أنا لا امزح. أعتقد أنني سأصاب بنوبة قلبية أخرى."

وفي حديثه إلى ديلي ميل حول الأمر المذهل الذي وقع في عام 2020، قال لقد قمت بخدش بطاقة اليانصيب ثم استدرت نحو الكاميرا وقلت: "لقد فزت للتو بمبلغ 250 ألف دولار"، وكان رئيس شركة Tattersall حينها خلف الكاميرا وقال،" نكتة جيدة".

فقلت له: "أنا لا أمزح"، مضيفًا "وفجأة أصابتني صاعقة من هول المفاجأة واعتقدت أنني سأصاب بنوبة قلبية أخرى ".