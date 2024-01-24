"ميتا" في ورطة بسبب صورة لـ"سبونج بوب" على إنستجرام حول "الهولوكوست"| تفاصيل

وفقًا لتقييم أجراه مجلس الرقابة الخاص بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، هناك "فجوات" في إزالة المحتوى الذي ينكر الهولوكوست من قبل شركة ميتا.

وقال مجلس الرقابة الذي يُعد هيئة مستقلة أن موقع انستجرام التابع لشركة Meta كان مخطئًا في ترك منشور يشكك في عدد الأشخاص الذين قتلوا في محرقة "الهولوكوست" عام 2018 بـ "أوشفيتز".

صورة لسبونج بوب

كان ذلك في سبتمبر 2020 عندما شارك أحد المستخدمين صورة مضحكة لسبونج بوب SpongeBob Squarepantsتدعي أنها تحتوي على "حقائق ممتعة حول الهولوكوست"، والتي كانت بدلاً من ذلك ادعاءات كاذبة ومشوهة.

وبعد ما يزيد قليلاً عن شهر، قامت ميتا بمراجعة معايير مجتمعها بشأن "خطاب الكراهية" لحظر أي منشورات حول إنكار محرقة الهولوكوست أو تشويه الحقائق حول الحدث.

ومع ذلك، عندما أبلغ المستخدمون عن المحتوى ست مرات بسبب انتهاكه لسياسة "خطاب الكراهية"، ذهبت أربع منها فقط إلى حد المراجعة من قبل أنظمة ميتا الآلية، والتي إما وجدت أن المحتوى لم ينتهك معاييرها أو أغلقته بموجب القانون.

تلاعب للتنصل

في مايو 2023 صدر قرار بحق المستخدم للحفاظ على المحتوى وجاء في الحكم أن تقييم المحتوى الذي ينكر الهولوكوست لا يزال من الممكن العثور عليه على منصات ميتا، ربما لأن بعض المستخدمين يحاولون التهرب من كونه خطاب كراهية عن طريق نشره بطرق بديلة، مثل استبدال حروف العلة في الكلمات بالرموز، أو إنشاء روايات ضمنية". حول إنكار الهولوكوست باستخدام الميمات والرسوم المتحركة.

ويتضمن القرار أيضًا توصيات بأن تتخذ شركة ميتا "خطوات فنية" للتأكد من أنها "تقيس بشكل كافٍ ومنهجي" دقة إزالتها للمحتوى الذي يتضمن إنكار الهولوكوست - بما في ذلك جمع "المزيد من التفاصيل الدقيقة" - وأنها تؤكد علنًا ما إذا كانت قد قامت بذلك أم لا.

وفي بيان من مركز الشفافية التابع للشركة ردًا على حكم مجلس الإدارة، قالت ميتا إنها ترحب بالقرار. مضيفة أنه "وفقًا للوائح الداخلية، سنبدأ أيضًا في مراجعة المحتوى المتطابق مع السياق الموازي. وإذا قررنا أن لدينا القدرة الفنية والتشغيلية لاتخاذ إجراء بشأن هذا المحتوى أيضًا، فسنفعل ذلك على الفور.

وفقًا لموقع indy100، يعتبر هذا القرار ضد ميتا هو أحدث قضية تتعلق بـ"معاداة السامية" على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن قوبل مالك تويتر/إكس، إيلون ماسك، بإدانة واسعة النطاق في نوفمبر/تشرين الثاني لقوله إن مؤلف تغريدة معادية للسامية زعم أن المجتمعات اليهودية لديها "كراهية جدلية" للأشخاص البيض وأكد أنها " الحقيقة الفعلية".