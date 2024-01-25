عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عشان توفر باقة موبايلك.. إزاي تشغل Google Maps بدون إنترنت

عشان توفر باقة موبايلك..إزاي
عشان توفر باقة موبايلك..إزاي تشغل Google Maps

Google Maps هي أداة مفيدة للغاية لاكتشاف الأماكن الجديدة والوصول إلى وجهتك بأمان. ومع ذلك، إذا كنت في منطقة لا توجد بها تغطية إنترنت، فقد لا تتمكن من استخدامها.

لحسن الحظ، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتشغيل Google Maps بدون إنترنت.

 

1. قم بتنزيل خرائط المنطقة التي تزورها مسبقًا

 

الخيار الأفضل لتشغيل Google Maps بدون إنترنت هو تنزيل خرائط المنطقة التي تزورها مسبقًا. يمكنك القيام بذلك عن طريق فتح تطبيق Google Maps والنقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى. ثم، حدد "تنزيل الخرائط" وحدد المنطقة التي تريد تنزيلها.

سيؤدي هذا إلى تنزيل خريطة المنطقة المحددة إلى هاتفك. بمجرد تنزيلها، يمكنك استخدامها حتى إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت.

 

2. استخدم وضع عدم الاتصال

 

إذا كنت لا تريد تنزيل جميع خرائط المنطقة التي تزورها، يمكنك استخدام وضع عدم الاتصال بدلاً من ذلك. في وضع عدم الاتصال، يمكنك الوصول إلى المعلومات الأساسية فقط، مثل أسماء الشوارع والاتجاهات.

لتشغيل وضع عدم الاتصال، افتح تطبيق Google Maps وحدد "الوضع" في الزاوية العلوية اليمنى. ثم، حدد "وضع عدم الاتصال".

سيؤدي هذا إلى تنشيط وضع عدم الاتصال. بمجرد القيام بذلك، يمكنك استخدام Google Maps للوصول إلى الاتجاهات حتى إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت.

 

3. استخدم تطبيق خرائط آخر

 

إذا كنت لا ترغب في استخدام Google Maps، فهناك العديد من تطبيقات الخرائط الأخرى التي يمكنك استخدامها بدون اتصال بالإنترنت. بعض الأمثلة تشمل:

 

  • Ordnance Survey Maps
  • MapMyRun
  • AllTrails

هذه التطبيقات توفر مجموعة متنوعة من الميزات، مثل القدرة على تنزيل خرائط المناطق المحددة والحصول على الاتجاهات حتى إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت.

باستخدام هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع باستخدام Google Maps حتى إذا كنت في منطقة لا توجد بها تغطية إنترنت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

إصابة جديدة.. خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية |فيديو

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار اشتراك نتفليكس Netflix في 2024.. كل التفاصيل هنا

استعد للشراء.. سامسونج هتنزل موبايل فخم جدا بسعر رخيص

اعرف إمكانيات كاميرا iPhone 16 قبل ما ينزل بكتير

يوتيوبر يربح 250 ألف دولار بسبب مقطع فيديو

ضحكت على الناس.. Apple تواجه دعوى قضائية والتعويضات تصل إلى مليار دولار

بادر بالشراء.. انخفاض في سعر هاتف موتورولا الأفضل مبيعا

أكبر شركتين موبايلات.. شراكة جديدة بين Nokia وOppo 

على شكل ساعة Rolex.. اعرف مواصفات الأسطورة الجديدة Realme 12 Pro

ترشيحاتنا

«فلاي بغداد» تعلن إيقاف جميع رحلاتها لحين إشعار آخر.. اعرف السبب

بدء مشروع دراسة وتوثيق وإعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم منكاورع بالجيزة

وكيل الأزهر يتفقد معرض القاهرة للكتاب ويزور جناح الداخلية للتهنئة بعيد الشرطة

بيان عاجل من إسرائيل قبل صدور قرار «العدل الدولية» بشأن الإبادة الجماعية بغزة

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي على بوابة التعليم الاساسي |اعرف درجاتك الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض قصص الشهداء.. مشاركة متميزة لدولة فلسطين في معرض الكتاب

ريش وستان.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور| شاهد

عروض السيرك تجذب جمهور معرض الكتاب في أول أيامه ..صور

في البانيو.. 10 صور أثارت الجدل لـ غادة عبد الرازق | شاهد

فيديو

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ