عشان توفر باقة موبايلك.. إزاي تشغل Google Maps بدون إنترنت

Google Maps هي أداة مفيدة للغاية لاكتشاف الأماكن الجديدة والوصول إلى وجهتك بأمان. ومع ذلك، إذا كنت في منطقة لا توجد بها تغطية إنترنت، فقد لا تتمكن من استخدامها.

لحسن الحظ، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتشغيل Google Maps بدون إنترنت.

1. قم بتنزيل خرائط المنطقة التي تزورها مسبقًا

الخيار الأفضل لتشغيل Google Maps بدون إنترنت هو تنزيل خرائط المنطقة التي تزورها مسبقًا. يمكنك القيام بذلك عن طريق فتح تطبيق Google Maps والنقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى. ثم، حدد "تنزيل الخرائط" وحدد المنطقة التي تريد تنزيلها.

سيؤدي هذا إلى تنزيل خريطة المنطقة المحددة إلى هاتفك. بمجرد تنزيلها، يمكنك استخدامها حتى إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت.

2. استخدم وضع عدم الاتصال

إذا كنت لا تريد تنزيل جميع خرائط المنطقة التي تزورها، يمكنك استخدام وضع عدم الاتصال بدلاً من ذلك. في وضع عدم الاتصال، يمكنك الوصول إلى المعلومات الأساسية فقط، مثل أسماء الشوارع والاتجاهات.

لتشغيل وضع عدم الاتصال، افتح تطبيق Google Maps وحدد "الوضع" في الزاوية العلوية اليمنى. ثم، حدد "وضع عدم الاتصال".

سيؤدي هذا إلى تنشيط وضع عدم الاتصال. بمجرد القيام بذلك، يمكنك استخدام Google Maps للوصول إلى الاتجاهات حتى إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت.

3. استخدم تطبيق خرائط آخر

إذا كنت لا ترغب في استخدام Google Maps، فهناك العديد من تطبيقات الخرائط الأخرى التي يمكنك استخدامها بدون اتصال بالإنترنت. بعض الأمثلة تشمل:

Ordnance Survey Maps

MapMyRun

AllTrails

هذه التطبيقات توفر مجموعة متنوعة من الميزات، مثل القدرة على تنزيل خرائط المناطق المحددة والحصول على الاتجاهات حتى إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت.

باستخدام هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع باستخدام Google Maps حتى إذا كنت في منطقة لا توجد بها تغطية إنترنت.