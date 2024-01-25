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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ارتفاع أسعار اشتراك نتفليكس Netflix في 2024.. كل التفاصيل هنا

ارتفاع أسعار اشتراك
ارتفاع أسعار اشتراك نتفليكس Netflix في 2024..كل التفاصيل هنا

يبدو أن نتفليكس Netflix توجه دفة قاربها نحو مسار جديد، فقرار الشركة الأخير بإلغاء خطتها الأساسية يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجيتها، كما كشفت في آخر أرباح لها.

وقد كانت الشركة تكافح بشدة لإبقاء خططها الأرخص سعرًا تتوافق مع الاقتصاد الذي يشهد تضخمًا سريعًا، والآن، أصبحت هذه الخطوات خطيرة بعض الشيء.

كانت الخطة الأساسية، والتي اشتهرت بأسعارها المعقولة التي تبلغ 11.99 دولار وعرضها للمشاهدة بدون إعلانات، عنصرًا أساسيًا للعديد من المستخدمين.

 ومع ذلك، وفي عالم يتطور فيه استهلاك المحتوى، تتكيف Netflix. 

لا تزال الخطة، التي توقفت عن توفيرها للمستخدمين الجدد أو العائدين الصيف الماضي، قيد الاستخدام من قبل المشتركين الحاليين، لكن أيامها معدودة، حيث ستكون أول ما يتم إلغاؤه في المملكة المتحدة وكندا.

يعد هذا التغيير جزءًا من اتجاه أكبر في نهج Netflix. 

ويزداد تركيز الشركة بشكل متزايد على المحتوى المدعوم بالإعلانات، والذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في شعبيته. 

في الواقع، زادت الاشتراكات القائمة على الإعلانات بنسبة 70% على أساس ربع سنوي، وتشكل الآن 40% من جميع عمليات التسجيل الجديدة على Netflix في الأسواق ذات الصلة.

ماذا يعني هذا للمشتركين؟ الخيارات تضيق. بمجرد اختفاء الخطة الأساسية، ستقتصر تجربة المشاهدة بدون إعلانات على خطتي Standard وPremium. 

تتيح الخطة Standard، بسعر 15.49 دولار شهريًا، دفقًا كاملاً بجودة HD ودعمًا لجهازين في وقت واحد. 

ترفع الخطة Premium، التي يصل سعرها إلى 22.99 دولار شهريًا، الرهان مع دقة Ultra HD والبث على ستة أجهزة وخيارات إضافية للأعضاء.

بينما قد يرى البعض هذا تقييدًا في الخيارات، إلا أنه خطوة استراتيجية من Netflix. لا تقوم الشركة العملاقة للبث بتعديل نماذج الاشتراك الخاصة بها فحسب، بل تستثمر أيضًا في محتوى مثير. 

ومن المقرر إطلاق الموسم الثاني الذي طال انتظاره من Squid Game في عام 2024، وتمنح صفقة جديدة Netflix حقوق البث الحصرية لـ WWE Raw في عام 2025.

Netflix نتفليكس WWE Raw زيادة التنافسية Squid Game

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