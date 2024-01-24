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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على شكل ساعة Rolex.. اعرف مواصفات الأسطورة الجديدة Realme 12 Pro

على شكل ساعة Rolex..اعرف
على شكل ساعة Rolex..اعرف مواصفات الأسطورة الجديدة Realme 12

تستعد شركة ريلمي الصينية الرائدة لإطلاق سلسلة هواتفها Realme 12 يوم الاثنين المقبل، 29 يناير، ولدينا الآن المزيد من تفاصيل المواصفات عن الهاتف الأفضل والأعلى ميزات وهو Realme 12 Pro+ وذلك بفضل تسريب صور علبة التغليف الخاصة به.

على شكل ساعة Rolex..اعرف مواصفات الأسطورة الجديدة Realme 12 Pro 

ريلمي تستعد لإطلاق سلسلة Realme 12 الأسبوع المقبل - مواصفات Realme 12 Pro+ تتسرب

 

وفقا لما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني،سيضم هاتف Realme 12 Pro+ (RMX3840) شاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 120 هرتز، ومن المحتمل أن يكون قطرها 6.7 بوصة ودقة FHD+ وفقًا لتسريبات سابقة. كما نحصل على تأكيد على أن الهاتف سيضم شريحة Snapdragon 7s Gen 2 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

على شكل ساعة Rolex..اعرف مواصفات الأسطورة الجديدة Realme 12 Pro 

أما بالنسبة للكاميرات، فيحصل Realme 12 Pro+ على مستشعر كاميرا رئيسي IMX890 بدقة 50 ميجابكسل - وهو نفس المستشعر مقاس 1/1.56 بوصة الذي تم استخدامه في هواتف BBK الرائدة السابقة مثل OnePlus 11 و Realme GT3. 

كما حصل المصدر على تأكيد على أن كاميرا البورتريه المزودة بعدسة منظار المنشور OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل ستوفر تثبيتًا بصريًا للصورة (OIS).

ومن المتوقع أيضًا أن توفر هذه العدسة تقريبًا رقميًا يصل إلى 120x.
 

Realme Realme 12 Realme 12 Pro ريلمي

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