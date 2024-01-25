المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية.. صور

أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وتم عرض كل من الفيلم التسجيلي "هي والزحمة" إخراج نهى بازازو ومدته 15 دقيقة والذي يسرد طرح موضوعى عن ظاهرة الزحمة بمدينة الأسكندرية فى ظل ظهور سيدات بدأت استخدام السكوتر كوسيلة تنقل مع ردود أفعال الناس تجاه الأمر، كما يتم عرض الفيلم التسجيلى " ميت بالصدفة " إخراج أسامة الأقزاز، ومدته 9 دقائق وتدور أحداثه حول أكلة شعبية فى مصر فى ضوء حب المصريين لها ورأي الأطباء عنها مع استعراض لكيفية صناعته تلك الأكلة، ويعرض أيضا الفيلم الروائى القصير "الناجون من الحر" إخراج روان الديب، ومدته 10 دقائق ويسرد الفيلم حالة تعيشها فتاة تقرر مغادرة مسقط رأسها ومواجهة ذكرياتها واتخاذ قراراتها بنفسها ، وفيلم الروائى القصير "هدية منتصف الليل" إخراج إسلام عبد الجواد ، ومدته 8 دقائق و يسرد علاقة الأب مع ابنة من خلال الأحداث الخاصة بالفيلم.





وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى أحمد النبوي وتم خلالها مناقشة الافلام مع الجمهور.

يذكر نادى سينما أوبرا الإسكندرية يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر شهرياً والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات الحفل.