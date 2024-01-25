تعرف على إيرادات فيلم "رحلة 404" في أول أيام عرضه

حقق فيلم رحلة 404 من بطولة مني زكي ، مبلغ 416,600 جنيه في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية ، ليحتل المركز الثالث بين الأعمال المنافسة .

وتدور أحداث الفيلم حين تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتضطر إلى الاستعانة بعدد من الأشخاص من الماضي .



فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول .

الرحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك و لاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.