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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على إيرادات فيلم "رحلة 404" في أول أيام عرضه

مني زكي
مني زكي

حقق فيلم رحلة 404 من بطولة مني زكي ، مبلغ 416,600 جنيه في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية ، ليحتل المركز الثالث بين الأعمال المنافسة . 

وتدور أحداث الفيلم حين  تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتضطر إلى الاستعانة بعدد من الأشخاص من الماضي . 

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فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول . 

 

الرحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة  ومن إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك و لاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية  وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية  داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.

رحلة 404 هاني خليفة خالد الصاوي عارفة عبدالرسول شيرين رضا شاهيناز العقاد منى زكى محمد حفظي محمد رجاء

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