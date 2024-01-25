القومي للسينما يقيم ورشة للسيناريو بمركز الثقافة

في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم السينمائيين يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر "ورشة مكثفة للسيناريو" تبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق ٣١ ينايرالجاري في تمام الخامسة مساء . وذلك علي مدار أربعة أيام.

وتستهدف الورشة عدد ٦٥ من المشاركين فئة عمرية ٢٥ فما فوق يحاضر فيها السيناريست محمود خليل ويتناول فيها مراحل كتابة السيناريو إبتداء من الفكرة حتي الوصول إلي السيناريو السينمائي وذلك من خلال عدة محاضرات تقام بالورشة تتناول الدراسة النظرية والعملية بشكل مكثف. حتي يتم تأهيل المشاركين تدريجيا لكتابة السيناريو.

وقد أشار د.حسين بكر رئيس المركز إلي أنه من المقرر إقامة العديد من الورش السينمائية وذلك في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها مركز الثقافة السينمائية ويتم تنظيم هذه الورش مجانا للجمهور.



جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.



يبدأ مركز الثقافة السينمائية ٣٦ في تلقي طلبات الاشتراك إبتداء من الأربعاء ٢٤ يناير مساءا من السادسة وحتي التاسعة مساء ومليء استمارات الاشتراك للمشاركين وضرورة تقديم صورة من الرقم القومي .