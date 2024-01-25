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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التوترات مع الغرب.. روسيا تكشف عن توسيع التعاون الأمني مع العراق

روسيا والعراق
روسيا والعراق

قال السفير الروسي لدي العراق إلبروس كوتراشيف، إن موسكو وبغداد ستوسعان التعاون في المجال الأمني.

وأضاف كوتراشيف في تصريحات لصحيفة إزفستيا الروسية: "نعتزم توسيع حضورنا في العراق، وبالتالي استثمار موارد إضافية في مجالات تتعلق بالأمن والمالية، وهناك أيضا مجالات أخرى ذات آفاق جيدة مثل الزراعة والصناعة والمياه والطاقة".

وأضاف السفير الروسي لدي العراق، أن العلاقات الروسية العراقية أصبحت الآن متقدمة للغاية.

وأشار إلى أن "مقاييس التعاون بين روسيا والعراق جيدة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو المستوى العالي من الثقة والاهتمام بالعمل معًا".

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العراق موسكو بغداد إلبروس كوتراشيف العلاقات الروسية العراقية روسيا

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