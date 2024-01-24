قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، قصف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية، غربي العراق بطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت طائرة مسيرة مسلحة، اليوم الأربعاء قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، وذلك عقب ساعات على ضرب القوات الأمريكية لمقار تابعة للحشد الشعبي في جرف الصخر والقائم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أكد مصدران عراقيان، اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة تضم قوات أمريكية قرب مطار أربيل.

وكانت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، قد أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، تعرض مقار تابعة لها في محافظتي الأنبار وبابل لقصف جوي أمريكي خلفا ضحية وإصابات بين صفوف عناصرها.