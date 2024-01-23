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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الأمريكية

قاعدة عين الأسد -
قاعدة عين الأسد - أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الاسد العسكرية التي تضم قوات أمريكية غربي العراق.

وحسب وكالة “شفق نيوز” العراقية، اسقطت الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف محيط القاعدة دون اصابات تذكر.

كما أكدت  “شفق نيوز” اسقاط طائرة مسيرة ثانية دون إصابات.

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق بطائرة مسيرة.

وفي وقت سابق، قال قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن إيران “متورطة بشكل مباشر للغاية” في هجمات السفن التي نفذها المتمردون الحوثيون في اليمن خلال الحرب الإسرائيلية ضد حماس.

ولم يصل براد كوبر، قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، إلى حد القول إن طهران وجهت هجمات فردية من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومع ذلك، أقر كوبر بأن الهجمات المرتبطة بإيران توسعت من مجرد تهديد الخليج العربي ومضيق هرمز في السابق إلى المياه عبر الشرق الأوسط الأوسع.

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