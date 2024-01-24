إجراءات للحفاظ على أمن العراق .. اجتماع عاجل لمجلس الوزراء

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي ، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات بشأنها.

بحسب بيان لمجلس الوزراء فقد تم تناول الاعتداءات الأخيرة التي طالت العراق، وشكلت خرقاً صارخاً للسيادة العراقية، وجرى التأكيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات السياسية والدبلوماسية والأمنية اللازمة لحماية سيادة العراق وحفظ أمنه.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أهمية تعزيز الأمن في عموم البلاد، لما يشكله من ضرورة تمكّن الحكومة من تنفيذ خططها في التنمية والإعمار، ولا يمكن التهاون في هذا الأمر مطلقاً.

وشدد على جميع القوات الأمنية بضرورة اليقظة والحذر من تسلل فلول عصابات داعش الإرهابية، واستغلالها للتطورات الأمنية الأخيرة في البلاد.