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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخطف الأنظار داخل الطائرة.. جورجينا تتألق في ظهور جديد

جورجينا
جورجينا

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا جديدة لها، في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ،بإطلالة  لافته داخل الطائرة.


وظهرت جورجينا داخل الطائرة بإطلالة لافتة فى أحدث ظهور لها، حيث ارتدت قميص، باللون الأسود، ونسقت معه بنطال رياضي باللون الرمادي الفاتح 

، وانتعلت حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض ،وحقيبة يد كبيرة الحجم باللون البني، تتناسب مع ظهورها اللافت.

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رفقة زوجها.. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور

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بدون ماكياج.. سهر الصايغ بإطلالة طبيعية في أحدث ظهور

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على لمسات ماكياج مرتكزا على الألوان الناعمة المتناسقة مع لون بشرتها

،واختارت رفع خصلات شعرها لأعلى، زاد من جمالها وأنوثتها، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات.

 

جورجينا
جورجينا داخل الطائرة الطائرة بظهور لافت ظهور جديد

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