عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل رمضان.. طريقة عمل الليمون المعصفر.. بالخطوات

مخلل الليمون
مخلل الليمون

يعد الليمون المعصفر، إحدى أنواع المخللات والمقبلات التي تكون على مائدة الطعام خصوصاً في رمضان، كما أنه فاتح للشهية، ويتميز بطعمه اللذيذ والشهى،وفيما يلي خطوات عمل الليمون المعصفر زي المحلات.


طريقة عمل الليمون المعصفر:


المكونات:

كيلو ليمون.

كوب عصفر أو زعفران.

ربع كوب حبة البركة.

2 ملعقة بابريكا.

نصف كوب ملح.

كوب عصير ليمون.

قرن فلفل أحمر حار.

خطوات عمل مخلل الليمون المعصفر:

أغسلي كمية الليمون التي تريد تخليلها، اختاري الليمون الأصفر كبير الحجم ذو القشرة الناعمة.
أحضر برطمان زجاجي نظيف ومعقم، ضع الليمون في البرطمان للتأكد من أن كمية الليمون مناسبة لحجم البرطمان الذي تستخدمه للتخليل.

بواسطة سكين أقطع كل حبة ليمون عكس اتجاه ولكن لا تقطع للنهاية بحيث تكون حبة الليمون ملتصقة من نهايتها.

txt

قبل رمضان.. طريقة عمل مخلل الجزر زي المحلات

txt

طريقة عمل السردين بالخلطة والتتبيلة الرائعة في الفرن


في طبق كبير اخلط الملح وحبة البركة والعصفر معًا،بإستخدام ملعقة ضع خليط الملح والعصفر وحبة البركة بين شقوق الليمون.

املأ كل الليمون بخليط العصفر حتى تنتهي كمية الليمون.

ابدأ في وضع الليمون في البرطمان الزجاجي وفوق كل واحدة ليمون ضع قطعة فلفل حار حتى تنتهي كمية الليمون بالكامل في البرطمان ومعها الفلفل.
ضع بقية خليط العصفر إن وجد فوق الليمون في البرطمان.

ضع ملعقتين من الزيت النباتي فوق البرطمان لضمان التعقيم حتى لا يفسد.

غطي البرطمان بقطعة بلاستيك لمنع دخول الهواء، بعد ذلك أحكم إغلاق البرطمان.

انتظر مدة أربعة أسابيع حتى ينضج الليمون المعصفر ولا تفتح البرطمان قبل هذه المدة، بعد ذلك يمكنك استخدامه في تحضير السلطات والمقبلات وغيرها من الأطباق.

الليمون مخلل الليمون الليمون المعصفر في رمضان قبل رمضان المخللات المقبلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

احذر هذا النوع من اللحوم .. يؤدي للإصابة بـ أمراض خطيرة

رفقة زوجها.. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور

بعد تشوه ريهام سعيد.. مخاطر كارثية لعمليات تجميل الوجه

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

قللت من جمالهن.. نجمات تعرضن للتشوه بسبب عمليات تجميل خاطئة

طريقة عمل السردين بالخلطة والتتبيلة الرائعة في الفرن

أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور من دبي

بعد إصابة عمرو عبدالعزيز.. 6علامات تنذرك قبل الإصابة بأزمة قلبية.. لا تتجاهلها

ترشيحاتنا

سقوط نصاب استولى على أموال مواطنين بالاسكندرية| تفاصيل

نصب على أهالى المنصورة.. مستريح السلع الغذائية فى قبضة الأمن

فحص 2 مليون و883 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

حشيش بالملايين.. الداخلية تضبط شحنة مخدرات كبيرة بالإسكندرية

توافد القراء على معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه.. تفاصيل

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن دخول حرب غزة يومها الـ 111


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ