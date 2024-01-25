قبل رمضان.. طريقة عمل الليمون المعصفر.. بالخطوات

يعد الليمون المعصفر، إحدى أنواع المخللات والمقبلات التي تكون على مائدة الطعام خصوصاً في رمضان، كما أنه فاتح للشهية، ويتميز بطعمه اللذيذ والشهى،وفيما يلي خطوات عمل الليمون المعصفر زي المحلات.



طريقة عمل الليمون المعصفر:



المكونات:

كيلو ليمون.

كوب عصفر أو زعفران.

ربع كوب حبة البركة.

2 ملعقة بابريكا.

نصف كوب ملح.

كوب عصير ليمون.

قرن فلفل أحمر حار.

خطوات عمل مخلل الليمون المعصفر:

أغسلي كمية الليمون التي تريد تخليلها، اختاري الليمون الأصفر كبير الحجم ذو القشرة الناعمة.

أحضر برطمان زجاجي نظيف ومعقم، ضع الليمون في البرطمان للتأكد من أن كمية الليمون مناسبة لحجم البرطمان الذي تستخدمه للتخليل.

بواسطة سكين أقطع كل حبة ليمون عكس اتجاه ولكن لا تقطع للنهاية بحيث تكون حبة الليمون ملتصقة من نهايتها.



في طبق كبير اخلط الملح وحبة البركة والعصفر معًا،بإستخدام ملعقة ضع خليط الملح والعصفر وحبة البركة بين شقوق الليمون.

املأ كل الليمون بخليط العصفر حتى تنتهي كمية الليمون.

ابدأ في وضع الليمون في البرطمان الزجاجي وفوق كل واحدة ليمون ضع قطعة فلفل حار حتى تنتهي كمية الليمون بالكامل في البرطمان ومعها الفلفل.

ضع بقية خليط العصفر إن وجد فوق الليمون في البرطمان.

ضع ملعقتين من الزيت النباتي فوق البرطمان لضمان التعقيم حتى لا يفسد.

غطي البرطمان بقطعة بلاستيك لمنع دخول الهواء، بعد ذلك أحكم إغلاق البرطمان.

انتظر مدة أربعة أسابيع حتى ينضج الليمون المعصفر ولا تفتح البرطمان قبل هذه المدة، بعد ذلك يمكنك استخدامه في تحضير السلطات والمقبلات وغيرها من الأطباق.