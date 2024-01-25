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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف مهنئا الرئيس السيسي بـ"الإسراء والمعراج": معجزة ثابتة في وجدان الأمة

صدى البلد

هنأ وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى معجزة الإسراء والمعراج، مؤكدا أنها معجزة ثابتة وراسخة في وجدان الأمة، متمنيا أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصري كله، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

من ناحية أخرى وفي إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومن خلال التعاون مع وزارة الثقافة، يشهد كل من وزير الأوقاف والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة احتفال الوزارتين بالإصدار المائتين من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، اليوم الخميس، الساعة الرابعة مساء بالقاعة الرئيسية ببلازا (1) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وسيتم تكريم عدد من كتاب سلسلة (رؤية) للنشء.

وزير الاوقاف الرئيس السيسي الإسراء والمعراج

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