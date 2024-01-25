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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلي يشن هجوما لاذعا على مطعم "7 أكتوبر" في الأردن| شاهد

صدى البلد

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، هجوما لاذعا على مطعم 7 أكتوبر في الأردن، والذي أعلن عن افتتاحه بهذا الاسم ابتهاجا بعملية المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ودعا زعيم المعارضة يائير لابيد عمان إلى كبح التحريض ضد إسرائيل في أعقاب انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مطعما في مدينة الكرك الأردنية يحمل اسم “7 أكتوبر”، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وزعم لابيد أن "تمجيد السابع من أكتوبر يجب أن يتوقف"، وتوقع أن تدين الحكومة الأردنية هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه، بحسب ما نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مطعم الشاورما الذي يحمل اسم "7 أكتوبر" افتتح في منطقة المزار الجنوبي جنوب مدينة الكرك بالقرب من الجانب الأردني من البحر الميت، بحسب مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المقطع المنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لقي استحسان مساء أمس الأربعاء من جانب ديما طهبوب، النائبة السابقة في البرلمان والكاتبة والمحللة السياسية في الأردن.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين، يصور رجل مجهول الهوية المطعم المكتظ بالزبائن من الخارج، وكذلك المناطق المحيطة به، ثم يدخل إلى المطعم، حيث يستقبله العملاء والموظفون الذين يرتدون جلباب “7 أكتوبر”.

وبدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي عندما اخترقت المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة وقتلوا 1200 شخص، أسروا 253 آخرين، تحت غطاء طوفان من الصواريخ التي تم إطلاقها على البلدات والمدن الإسرائيلية.

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