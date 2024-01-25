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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير ديمقراطية.. المجر تعلق على فكرة توسع حلف الناتو في أوروبا

المجر
المجر

قال رئيس البرلمان المجري لازلو كوفر، اليوم الخميس، إن عملية توسيع حلف شمال الأطلسي "الناتو" غير مدروسة بشكل جيد وغير ديمقراطية.

وأضاف كوفر في تصريحات إعلامية عن سؤاله على توسع حلف شمال الأطلسي وخطط السويد للانضمام إليه على خطى فنلندا: "على الرغم من أن عملية توسيع الناتو برمتها تتميز بالافتقار المذهل إلى أساس مدروس جيدًا وأسس ديمقراطية، وبما يتناسب مع خطورة الموضوع، فإن الأغلبية البرلمانية التي تقف خلف الحكومة المجرية تؤيد توسيع الناتو من حيث المبدأ". 

وأشار إلى أن تأخير تصديق بودابست على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، ينبع من استياء المشرعين من التصريحات غير الودية التي أدلى بها الساسة السويديون بشأن حالة الديمقراطية في المجر.

وأوضح إلى أن البرلمان المجري يؤيد موقف الحكومة بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، مشددا على أنه "لكن في ظل الديمقراطية، فإن الكلمة الأخيرة للبرلمان، وليس الحكومة".

وفي 23 يناير، أقر البرلمان التركي مشروع قانون يصادق على البروتوكول الرسمي الذي يوافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 

وتظل المجر العضو الوحيد في التحالف الذي لم يصدق برلمانه بعد على طلب عضوية ستوكهولم. 

ولن على جانب آخر، في 27 مارس 2023، أعطى البرلمان المجري الضوء الأخضر لانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه أرجأ النظر في طلب السويد. 

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