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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تعرف على آخر موعد للتقديم بالمنح الدراسية المقدمة من دولة المجر.. في سماء مصر الليلة.. القمر يظهر مع المشترى عملاق المجموعة الشمسية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تعرف على آخر موعد للتقديم بالمنح الدراسية المقدمة من دولة المجر
أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس).

في سماء مصر الليلة.. القمر يظهر مع المشتري عملاق المجموعة الشمسية
تشهد سماء مصر الليلة أحد أجمل المشاهد الفلكية، التي يمكن أن نشاهدها بالعين المجردة، حيث نشاهد كوكب المشتري في السماء، وهما القمر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية)، في اقنران بديع، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك، والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير، إذا سنحت لهم الفرصة.

جامعة حلوان تتابع التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات بكلية الآداب

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية ٢٠٢٤ بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز .

اليوم.. امتحانات القبول التحريري للطلاب المتقدمين ببرنامج الدكتوراه قسم التاريخ

يسعى عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية، بعد الانتهاء من السنوات الدراسية بمختلف الكليات، للحصول رسالة ماجستير أو دكتوراه أو كما يقال عنها “الدراسات العليا” ويحاول الجميع العمل على رسائل الماجستير والدكتوراه فى نفس مجالاتهم أو فى مجال آخر مختلف عن تخصصهم فى الكلية .

 

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في الترم الثاني 2024

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في الترم الثاني 2024.. يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد أن بدء التقديم منذ السبت 13 يناير 2024 ويستمر لمدة أسبوعين.

البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم لمسابقة الموسم الأول لدورى ريادة الأعمال المصرى.

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل فى مسابقة الموسم الأول لدورى ريادة الاعمال المصرى  Egyptian Entrepreneurship League. وتأتى المسابقة ضمن برنامج نوادى ريادة الأعمال والذى تنفذه الأكاديمية فى جميع الجامعات المصرية .

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