اليوم.. امتحانات القبول التحريري للطلاب المتقدمين ببرنامج الدكتوراه قسم التاريخ

يسعى عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية، بعد الانتهاء من السنوات الدراسية بمختلف الكليات، للحصول رسالة ماجستير أو دكتوراه أو كما يقال عنها “الدراسات العليا” ويحاول الجميع العمل على رسائل الماجستير والدكتوراه فى نفس مجالاتهم أو فى مجال آخر مختلف عن تخصصهم فى الكلية .

ومن جانبها ،قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق ببرامج الدكتوراه شعبة التاريخ اليونانى و الرومانى .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، أن هناك عدد من الشروط الت يجب توافرها للالتحاق ببرامج الدكتوراه وهى :

1- أن يكون الطلاب حاصلا على درجة الماجستير فى الآداب بتقدير جيد جدا (b ) على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة .

2- أن يجتاز بنجاح امتحانات القبول التحريري والمقابلة الشخصية.

3- ألا يفتخ البرنامج إلا بوجود ثلاثة طلاب.

كما أوضحت عميدة الكلية ، على أن تقرر عقد امتحانات القبول التحريري للطلاب المتقدمين ببرنامج الدكتوراه قسم التاريخ يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري.

جامعة القاهرة

على الجانب الاخر ،أجرى الدكتور محمد الخشت، جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي2023 / 2024 بجامعة القاهرة الدولية، وفقًا لجداول كل برنامج، وذلك بحضور الدكتورة هبة نوح مساعد رئيس الجامعةبجامعة القاهرة الدولية، والدكتورة رحاب محمود منسق برنامج اللغة الصينية.

واطمأن الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئةالمناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًاحرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.





واستمع الدكتور الخشت، خلال جولته، إلى تعليقات عدد من الطلاب حول أسئلة الامتحانات والتي تساهم في قياس مستوىالفهم لديهم.