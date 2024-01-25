دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار اقتصادي يثلج صدور النواب.. والهدف توفير حياة كريمة وإيجاد حلول لمواجهة الأزمات

نواب عن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار اقتصادي:

خطوة مهمة للإسراع في مواجهة التحديات

نافذة أمل للعبور من الأزمة الحالية

تستهدف إيجاد حلول لمواجهة التحديات العالمية

اشاد عدد من النواب والاحزاب بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد يناقش القضايا والمشكلات الاقتصادية بشكل أكثر عمقا وشمولية، مؤكدين أن تأتى في توقيت مناسب، حيث من شأن ذلك الحوار ، عرض استعراض كافة الآراء والاستماع إلى كافة الأطراف وجهات النظر بشأن التحديات الاقتصادية وآلية مواجهتها عبر خطوات عملية، ليتم التوافق علي عدد من التوصيات التى تساعد في مواجهة هذه التحديات بشكل سريع.

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد حوار وطني اقتصادي، وذلك خلال كلمته في الذكرى 72 لعيد الشرطة.



وقال الجبلي، في تصريحات له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت تحديد واضح وكاشف للتحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد، وفي مقدمتها العملة الأجنبية التى تعاني منها البلاد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وكذلك الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حرص في كلمته على توضيح الأزمة بالأرقام من خلال كشف حجم الإنفاق والاحتياجات وإيرادات الدولة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الدعوة لتنظيم الحوار الاقتصادى تأتى في توقيت مناسب، حيث من شأن ذلك الحوار ، عرض استعراض كافة الآراء والاستماع إلى كافة الأطراف وجهات النظر بشأن التحديات الاقتصادية وآلية مواجهتها عبر خطوات عملية، ليتم التوافق علي عدد من التوصيات التى تساعد في مواجهة هذه التحديات بشكل سريع.



وتابع النائب عبد السلام الجبلي، أن الدولة بالفعل تسير في طريق مواجهة التحديات من خلال خطط التوسع في الإنتاج المحلي بمختلف القطاعات بدءا من التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية التى يتم استيراد كميات كبيرة منها بالعملة الأجنبية، وباقي المجالات الصناعية، مشيرا إلي أن الحوار الاقتصادى يمكن أن يساعد في تذليل أى عقبات أمام تنفيذ تلك الخطط التى تستهدفها الدولة، للإسراع في خطواتها واكتمال وذلك بعد الاستماع إلي كافة الأطراف.

وأضاف الجبلي، أن تلك التحديات، جاءت نتيجة لظروف عالمية، وتتأثر بها دول عديدة، مؤكدا ثقته في قدرة البلاد علي مواجهتها.

ووجه المهندس عبد السلام الجبلى، التهنئة لرجال الشرطة البواسل، في عيدهم ال 72 ، مؤكدا أنهم يسطرون ملاحما وطنية على مر العصور فى الدفاع عن بلادهم ويقدمون ارواحهم فداء لتراب مصر الغالي.

كما، ثمن النائب محمد سلطان ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى ال 72 لعيد الشرطة .

وقال النائب محمد سلطان ، في تصريحات صحفية اليوم ، إننا عهدنا من الرئيس السيسي على المصارحة والمكاشفة خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار مجتمعي لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية تستهدف إيجاد حلول جذرية لمواجهة تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد النائب محمد سلطان ، أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما تناوله الرئيس في كلمته وتأكيده على أن معبر رفح لم يغلق على الإطلاق ومفتوح ويتم إدخال المساعدات للأشقاء في غزة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التاريخ سيظل يسجل بطولات وتضحيات وجهود الشرطة على مر العصور للحفاظ على دعم واستقرار الوطن، والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة

ووجه عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية وضباط وجنود الشرطة بمناسبة الذكرى 72 لعيد الشرطة، مؤكدة أن هذه الذكرى ستظل خالدة في الأذهان عبر مر العصور.

وبدوره ، ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني اقتصادي، والذي يعكس الرغبة الصادقة من جانب الرئيس في إشراك جميع الخبرات المصرية والمتخصصة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع الدولة للعبور من الأزمة الحالية.

وأشار، إلى أن هذه الدعوة ينظر إليها المصريون كنافذة أمل للعبور من الأزمة الحالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني.

وذكر "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه مثلما كانت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني عبقرية، وكان لها مردودها في لم الشمل والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بإشراف مباشر منه، سيكون للحوار الوطني الاقتصادي انعكاساته على الواقع الاقتصادي المتأثر بالعديد من العوامل التي يحتاج معها قرارات جريئة لمعالجة تلك الأزمة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مشاركة الخبراء والمتخصصين في الملف الاقتصادي يضعهم في الواقع الفعلي لما يعانيه الاقتصاد، وأي قرارات يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ، بعيدا عن فكرة التنظير التي قد تكون جيدة في مجملها، لكنها تصطدم أحيانا مع الواقع.

وشدد رضا صقر على ضرورة أن تكون الحكومة مواكبة لما سيم مناقشته داخل الحوار الوطني الاقتصادي، وأن تنظر إليه بعين الاهتمام، حتى يكون خارطة طريق لها للعبور بمصر من أزمتها الاقتصادية.