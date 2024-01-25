محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المزايدات والمناقصات العلنية

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات"، طرح المزايدات العلنية العامة لمجموعة من المنشآت داخل المحافظة.

وتتضمن المزايدات العمليات، جلسة يوم الثلاثاء 2024/1/30 الآتي:

- مطعم وكافتيريا السلسلة بنطاق حي وسط.

- قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 4 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الأربعاء 2024/1/31

- مطعم وكافتيريا مبنى ستانلي (الجزء العلوي) بنطاق حي شرق.

- ⁠- قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه.

- - قيمة كراسة الشروط والمواصفات 4 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الخميس 2024/2/1

1- شاطئ فاميلي بيتش الغربي بنطاق حي العجمي.

2- شاطئ زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حي العجمي.-

قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه لكل عملية على حدة.-

قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة لكل عملية على حدة.

* يتم الحصول على كراسات الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل مزايدة.

- (للاستفسار تليفون وفاكس/ 034234140).

* ⁠* يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

* تسدد التأمينات المؤقتة طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.

* يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات وذلك بنسبة 10 % من إجمالي قيمة التعاقد عن الثلاث سنوات.

* ⁠* آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

* * تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية*