عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المزايدات والمناقصات العلنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات"، طرح المزايدات العلنية العامة لمجموعة من المنشآت داخل المحافظة.

وتتضمن المزايدات العمليات، جلسة يوم الثلاثاء 2024/1/30 الآتي:
- مطعم وكافتيريا السلسلة بنطاق حي وسط.

- قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 4 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الأربعاء 2024/1/31

- مطعم وكافتيريا مبنى ستانلي (الجزء العلوي) بنطاق حي شرق.

- ⁠- قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه.

- - قيمة كراسة الشروط والمواصفات 4 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الخميس 2024/2/1

1- شاطئ فاميلي بيتش الغربي بنطاق حي العجمي.
2- شاطئ زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حي العجمي.-
قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه لكل عملية على حدة.-
قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة لكل عملية على حدة.
* يتم الحصول على كراسات الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل مزايدة.

- (للاستفسار تليفون وفاكس/ 034234140).

* ⁠* يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.
* تسدد التأمينات المؤقتة طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.
* يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات وذلك بنسبة 10 % من إجمالي قيمة التعاقد عن الثلاث سنوات.

* ⁠* آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.
* * تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية*

الاسكندرية الجهات العامة إدارة التعاقدات القيمة المضافة تنظيم التعاقدات حي العجمي ديوان عام المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

إصابة جديدة.. خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية |فيديو

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

ترشيحاتنا

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

ارتجاج في المخ.. مفاجأة بشأن مدة غياب إمام عاشور عن المنتخب

موعد أذان المغرب لصائمي الأيام البيض فى رجب.. ودعاء الرسول عند الإفطار

روسيا توجه رسالة إلى العدل الدولية ودول العالم بشأن تصرفات إسرائيل بغزة

من أول 100 جنيه| فرصة مضمونة للاستثمار في الذهب.. حكاية أول صندوق حكومي للمعادن

بيان عاجل من "المحامين الدولية" بشأن الدعاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها |شاهد

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

فيديو

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ