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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح فيلمي "التجربة المكسيكية" و"الملكة" بالمملكة العربية السعودية.. اليوم

التجربة المكسيكية
التجربة المكسيكية

تستعد دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية، لاستقبال عدد من الأعمال السينمائية المصرية اليوم، الخميس. 

ومن الأعمال المصرية المقرر طرحها في السينمات السعودية هو فيلم “الملكة”، وفيلم “التجربة المكسيكية”. 

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فيلم "الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبد العزيز . 
 

اما فيلم التجربة المكسيكية من بطولة أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

التجربة المكسيكية السينمات السعودية المملكة العربية السعودية سامح عبد العزيز فيلم التجربة المكسيكية فيلم رحلة 404 عمرو عبد الجليل

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