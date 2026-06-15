قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القائم بأعمال رئيس الضرائب العقارية في أول تصريح: سنتنازل عن طعون المتأخرات
من الاتصالات إلى القمم.. محطات وزيارات صنعت الشراكة المصرية الإماراتية
سقوط حافلة في اثيوبيا في وادي ومصرع ركابها
ياسين العياري.. اللاعب الذي رفض تونس وعاقبها في المونديال.. ليلة قاسية لنسور قرطاج أمام السويد
مجموعة مصر.. موعد مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
رسميا.. المالية تعلن تفاصيل إطلاق أبكليشن موبايل للضرائب العقارية
شعبة بيض المائدة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونسعى للتوسع في الأسواق الأفريقية
استقبل 10 أهداف ودي ورسمي.. هل يستعيد منتخب تونس توازنه أمام اليابان وهولندا؟
انخفاض أسعار الفراخ اليوم الاثنين 15-6-2026 في الأسواق
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. استهداف سيارة وتفجيرات متتالية
جامعة الدول العربية تبحث توحيد التشريعات في مواجهة الإرهاب وخطاب الكراهية
الملك المصري.. ليفربول يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خبراء ومفكرون يناقشون ملامح الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان

الهيئة الاستشارية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الهيئة الاستشارية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

عقدت الهيئة الاستشارية للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان اجتماعها الثاني، بمشاركة الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق وأستاذ العلوم السياسية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات السياسة العامة والقانون والاقتصاد والبيئة والإعلام، وعدد من قيادات المجتمع المدني.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مسودة الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، ركزت على هيكلها العام ومضامينها والأولويات المستقبلية، فضلًا عن آليات التنسيق المؤسسي اللازمة لتنفيذها، ودور المجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام في دعم أهدافها، إلى جانب استعراض مقترحات للتعامل مع القضايا المستجدة والناشئة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة الاستشارية في إعداد الاستراتيجية، بالنظر إلى ما تضمه من خبرات وكفاءات وطنية متنوعة.

وأوضح أن الملاحظات والمقترحات التي قدمها أعضاء الهيئة خلال اجتماعهم الأول، الذي عقد في 23 مايو الماضي، أسهمت في إثراء مضامين الاستراتيجية، مشيرًا إلى تطلع فريق الإعداد إلى مزيد من الرؤى والمساهمات التي تدعم تحقيق أهدافها الوطنية، وفي مقدمتها تحسين جودة حياة المواطنين في إطار النهج التنموي الشامل للدولة المصرية.

وأضاف البقلي، أن الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تبنت منذ بدء عملية الإعداد نهجًا تشاركيًا قائمًا على الحوار والانفتاح على مختلف الرؤى الوطنية، بهدف صياغة وثيقة طموحة وقابلة للتنفيذ، تعزز ما تحقق من مكتسبات وتستجيب لأولويات المرحلة المقبلة وتطلعات المواطنين.

الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 

وخلال المناقشات، استعرض أعضاء الهيئة مجموعة من المقترحات المتعلقة ببناء الوثيقة الجديدة ومحاورها الرئيسية، وآليات تحويل أهدافها إلى نتائج عملية تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، مع التأكيد على أهمية ربطها بالموازنة العامة للدولة ومفاهيم التنمية والعدالة الاجتماعية والجغرافية وجودة الخدمات.

كما شدد المشاركون على ضرورة مواصلة تطوير السياسات العامة، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوافر البيانات وجودتها واتساقها، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة، وتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، وتوسيع نطاق الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكد أعضاء الهيئة أهمية تعزيز الحق في المساواة وعدم التمييز باعتباره ركيزة أساسية لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على مواجهة أشكال التمييز المستحدثة المرتبطة بالتطور الرقمي، وإعطاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولوية متوازنة مع الحقوق المدنية والسياسية.

كما دعوا إلى مواصلة جهود حماية المرأة من العنف، وزيادة الاهتمام بقضايا الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، باعتبارها من الملفات الأساسية ضمن أولويات الاستراتيجية الجديدة.

وحظيت قضايا الشباب باهتمام خاص خلال الاجتماع، حيث أكد المشاركون أهمية تعزيز مشاركتهم السياسية والمدنية، وإطلاق المبادرات التي تدعم قدراتهم الإبداعية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بينهم، وتشجيعهم على العمل التطوعي، وفتح قنوات حوار مستدامة معهم، إلى جانب حمايتهم من مخاطر الإدمان والتطرف والتعصب.

وشدد الحضور على أهمية مواصلة تطوير البيئة التشريعية الداعمة لحقوق الإنسان من خلال دراسة الأولويات التشريعية ذات الصلة، بما يشمل العقوبات البديلة والصحة النفسية وتطوير منظومة التقاضي، بما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز استجابتها للمتغيرات المجتمعية.

كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بتعزيز الوصول إلى العدالة وتوسيع نطاق المساعدة القانونية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمؤسسات الأكاديمية، ودعم برامج بناء القدرات للعاملين في الجهات المعنية بإنفاذ القانون وتقديم الخدمات العامة.

وتطرقت المناقشات إلى عدد من القضايا الحديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والحقوق الرقمية، وتأثيرات التغيرات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان، والحريات الأكاديمية، والعلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثانية، عبر شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يدعم جهود تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها في المجتمع.

كما ناقش الاجتماع سبل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وتشجيع الإنتاج الثقافي والفني الداعم لقيم المواطنة والتسامح والاحترام المتبادل، فضلًا عن توسيع مشاركة الشباب في جهود التوعية والمتابعة والتقييم.

يُذكر أن الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بدأت الإعداد للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي، من خلال عقد لقاءات تنسيقية مع الجهات الوطنية المعنية لاستعراض خبراتها في تنفيذ الاستراتيجية الأولى، قبل إطلاق عملية تشاور موسعة مع مختلف فئات المجتمع بهدف صياغة رؤية وطنية شاملة للمرحلة المقبلة.

الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان الدكتور علي الدين هلال المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني السفير خالد البقلي وزير الخارجية حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

أقطاي عبد الله

مصير أقطاي عبد الله.. تواصل مع هادي خشبة

ترشيحاتنا

كوكوريلا

رسميًا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع كوكوريلا حتى 2032

منتخب مصر

الشياطين الحمر في الطريق.. منتخب مصر يبحث عن بداية مثالية رغم صعوبة المواجهة البلجيكية

بلجيكا

نجم بلجيكا السابق: مصر تملك أسلحة هجومية مميزة.. والشياطين الأوفر حظًا قبل المواجهة المرتقبة

بالصور

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد