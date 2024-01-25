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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محبو القراءة والاطلاع| توقعات بتجاوز أعداد زائري معرض القاهرة للكتاب 3.5 مليون

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قالت فرح الخولي، موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى معرض الكتاب، إن أبواب المعرض فتحت أمام الجمهور وزائري ومحبي القراء والاطلاع في العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، ويستمر في العمل واستقبال الزوار حتى الساعة الثامنة مساء من اليوم على مدار 13 يوما وينتهي في 6 فبراير المقبل.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أننا شهدنا إقبالا في الساعات الأولى من فتح أبواب المعرض وكان الإقبال كثيفا ويستمر في التزايد، موضحة أن اليوم عطلة رسمية ويتوقع القائمون على المعرض أن يشهد عددا كبيرا من الزوار المصريين وغير المصريين، ويتوقع أن يزيد العدد في إجمالي الأيام عن 3 ملايين و500 ألف شخص، وهو حصر عدد الزوار في النسخة الماضية.

وتابعت أن الدورة الحالية يتوقع القائمون أن يزيد العدد عن ذلك لأنه يعقد في إجازة نصف العام.

 

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