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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

معهد تيودور بلهارس: نجاح قسم الميكروبيولوجي في اجتياز اختبارات الأعلى للجامعات

معهد تيودور بلهارس
معهد تيودور بلهارس للأبحاث

أعلن الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، حصول قسم الميكروبيولوجي بالمعهد على نسبة 100% في اختبارات الكفاءة الدورية المُقدمة من المجلس الأعلى للجامعات، كمؤشر مهم من متطلبات الجودة .


وأشار شميس - في تصريح له اليوم - إلى أن القسم قدم أداءً متميزًا على مدار أيام فترة المشاركة في البرنامج الذي نظمه المجلس الأعلى للجامعات لاختبارات الكفاءة، حيث أظهرت نتائج الدفعة الأخيرة من الاختبارات أن معمل الميكروبيولوجي بالمعهد كان الوحيد الذى حصل على نسبة 100% على مستوى المعامل المشاركة من مختلف المستشفيات الجامعي .


وأشاد بفريق عمل القسم وبالجهد الذي قام به لتحقيق هذه النتيجة، مؤكدًا على استمرار العمل بالمعهد لتحقيق معايير الجودة وكفاءة الأداء بجميع الأقسام .


ونوه الى أن مشاركة المعهد ببرنامج الاختبارات تأتي بإشراف الدكتورة دعاء جمال الدسوقى رئيس قسم الميكروبيولوجى بالمعهد، و الدكتورة منار خالد المنسق العام للبرنامج.

تيودور بلهارس المجلس الاعلى للجامعات

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