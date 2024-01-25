كوريا الجنوبية تتأهل لدور الـ 16 بكأس أسيا بعد التعادل مع ماليزيا

نجحت كوريا الجنوبية في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا بعد تعادل مثير مع منتخب ماليزيا 3-3 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

افتتح جيونج التسجيل لكوريا، لكن عبد الحليم أدرك التعادل لماليزيا، ثم سجل هانابي وهازمي أهدافًا لماليزيا.

في النهاية، أضاف هيونج مين سون هدف التعادل لكوريا من ركلة جزاء، وسجل مورالايس هدفًا آخر لماليزيا.

بفضل هذا التعادل، تأهلت كوريا بالمركز الثاني في المجموعة الخامسة، بينما احتلت ماليزيا المركز الرابع.

ترتيب المجموعة الخامسة: