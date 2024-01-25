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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوريا الجنوبية تتأهل لدور الـ 16 بكأس أسيا بعد التعادل مع ماليزيا

صدى البلد

نجحت كوريا الجنوبية في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا بعد تعادل مثير مع منتخب ماليزيا 3-3 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. 

افتتح جيونج التسجيل لكوريا، لكن عبد الحليم أدرك التعادل لماليزيا، ثم سجل هانابي وهازمي أهدافًا لماليزيا. 

في النهاية، أضاف هيونج مين سون هدف التعادل لكوريا من ركلة جزاء، وسجل مورالايس هدفًا آخر لماليزيا. 

بفضل هذا التعادل، تأهلت كوريا بالمركز الثاني في المجموعة الخامسة، بينما احتلت ماليزيا المركز الرابع.

ترتيب المجموعة الخامسة:

  1. البحرين - 6 نقاط.
  2. كوريا الجنوبية - 5 نقاط.
  3. الأردن - 4 نقاط.
  4. ماليزيا - نقطة واحدة.
هيونج مين سون كوريا الجنوبية ماليزيا منتخب ماليزيا كأس آسيا

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