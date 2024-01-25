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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور وزيرة الثقافة....

توقيع ديوان شغف أزرق للشاعرة الكويتية أفراح مبارك الصباح بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة أولى حفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 55، والتي استهلت بتوقيع الديوان الشعري "شغف أزرق" للشاعرة الكويتية، الشيخة أفراح محمد الصباح، وسط حضور جماهيري كبير.

أشادت وزيرة الثقافة، بمشاركة أفراح الصباح، من خلال ديوانها الشعري الجديد، مُعربة لها عن تطلعاتها بأن يحظى هذا الديوان بالرواج اللائق بقيمته الإبداعية المتميزة، مؤكدة عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت على كافة الأصعدة، لاسيما الثقافية

فيما أبدت، أفراح مبارك الصباح سعادتها البالغة بتوقيع هذا الديوان على أرض مصر التي تمثل لها قيمة حضارية كبيرة، باعتبارها مهدًا للثقافة والفنون منذ القدم، مؤكدة أن العلاقة بين مصر والكويت راسخة وممتدة عبر الزمن، ووجهت الشكر لوزيرة الثقافة، على حرصها لحضور حفل التوقيع، وحفاوة استقبالها، مشيرة إلى أن مثل هذه الملتقيات الأدبية من شأنها إحداث المزيد من التلاقي الوجدان بين ثقافتي البلدين، من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يمثل  بوتقة تنصهر خلالها جميع ثقافات العالم، للتأكيد على ريادة مصر الثقافية التي نعتز بها ونقدرها جميعًا.

كما أوضحت أن ديوان "شغف أزرق" يحمل العديد من القيم الإنسانية التي نحن أحوج مانكون لها في خضم هذه التحديات التي يشهدها وطننا العربي وسط العالم، ووجهت الدعوة لرواد المعرض للاطلاع على ديوانها والإبحار في معانيه ومايرموا إليه من قيم إنسانية .

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب الديوان الشعري شغف أزرق أفراح محمد الصباح

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