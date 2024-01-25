بعد إصابة إمام عاشور.. أعراض لا تتجاهلها عند ارتجاج المخ

تعرض إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلي إصابة قوية بعدما تلقى إصابة في الرأس أدت إلى ارتجاج في المخ، وفى هذا الصدد وفقا لموقع Medicalxpress

نعرض لكم أعراض ارتجاج المخ التي أصيب بها لاعب النادي الأهلي إمام عاشور .

ارتجاج المخ هو إصابة دماغية طفيفة يمكن أن تحدث نتيجة لضربة في الرأس، كما يمكن أن ينتج ارتجاج الدماغ عن إصابة من نوع الانقلاب السريع للرأس والدماغ ليست كل ارتجاج الدماغات خطيرة، ومع ذلك، يمكن أن يسبب ارتجاج الدماغ أعراضًا واضحة لا ينبغي تجاهلها.

ووفقًا لما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها "CDC"، يحدث الارتجاج بعد الإصابة بـ"ضربة أو رجّة في الرأس"، أو "ضربة بالجسم تؤدي إلى تحرك الرأس والدماغ بسرعة يتمثل ارتجاج الدماغ بإصابة مؤقتة في الدماغ تحدث نتيجة الصدمات، ويمكن أن تحدث الارتجاجات عند ممارسة الرياضات الشبابية أو الاحترافية، ولكنها قد تكون أيضًا نتيجة للسقوط، وحوادث السيارات، والإصابات العسكرية.

أعراض ارتجاج المخ :

الصداع.

طنين الأذن.

الغثيان والقيء.

نعاس شديد وتعب عام.

غباش الرؤية.

الارتباك والتشوش.

إصابة الرأس.

خلل في التوازن.

فقدان الوعي المؤقت.

تلعثم الكلام.

تقلب المزاج الحاد.

الحساسية للأصوات والأضواء.

اضطراب النوم.﻿

اضطراب الشم والتذوق.﻿

التشنجات العصبية.

علاج ارتجاج الدماغ:



مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية

شرب الكثير من الماء.

شرب الكثير من الماء: قد ينتج الجفاف عن الغثيان والقيء الذي يمكن أن يسببه ارتجاج الدماغ.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

الراحة من الرياضة والأنشطة البدنية الأخرى.

تجنب القيادة. ينطبق هذا على أي مركبة تتطلب التوجيه، مثل السيارات والدراجات. بعد ارتجاج الدماغ، قد يتأثر تنسيقك وتوازنك وانتباهك.

الامتناع عن تناول الكحول أثناء التعافي.

يمكن أن يعيق الكحول الشفاء ويؤثر سلبًا على كيفية عمل بعض الأدوية. اسأل طبيبك إذا كان من المناسب شرب الكحول في أوقات معينة.

الراحة الذهنية: قلل من استخدامك للتكنولوجيا مثل التلفزيون والهاتف والكمبيوتر لإعطاء دماغك بعض الراحة.

تؤدي الضوضاء والأضواء الساطعة إلى تفاقم أعراض ارتجاج الدماغ والتعافي.