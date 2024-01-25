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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بين الحياة والموت

تعرف على التطورات الصحية لإمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ

صدى البلد

تعرض النجم إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر لكرة القدم، لإصابة مروعة خلال تمرين المنتخب استعدادًا لمواجهات دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

 

 وكان قد كتب إمام عاشور عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله على كل شىء، أول حاجة أنا كنت بين الحياة والموت شوفت حاجات إمبارح يارب ما تكتبها على حد، بشكر كل واحد كان جنبى إمبارح، بشكر دكاترة المنتخب، وبشكر اللاعيبة والجهاز الإداري، وأخيرًا والله يا جماعة مفيش حاجة فى الدنيا تستاهل، وكل حاجة فى لحظة هتروح الحمد لله على كل شئ وبإذن الله أقدر أكون جاهزا مع زمايلى".

 

مضاعفات ارتجاج الدماغ

يشير ارتجاج الدماغ إلى إصابة طفيفة بالمخ عند تلقي ضربة على الرأس أو اصطدامها بجسم صلب، كما قد يحدث نتيجة تعرض الرأس والجزء العلوي من الجسم لهزة عنيفة.

عند حدوث ارتجاج في المخ، يصاب المريض بتوقف مؤقت في وظائف المخ، وقد يعاني من عدة أعراض تتوقف شدتها على حدة الإصابة وعمر المصاب، ولا يشكل الأمر خطراً على المريض عادة إلا إذا تكرر حدوثه مرات متعددة أو تعرض لإصابة بالغة.

 

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