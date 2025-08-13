القبض علي شبكة دعـ.ـارة داخل ناد صحي بالعجوزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم ممارسة الأعمال المنافية للآداب .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الآثم عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط مالكه وبصحبته (3 سيدات ، شخصين "لهم معلومات جنائية) وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.