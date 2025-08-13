تركيا : سياسات إسرائيل التوسعية تمتد إلى سوريا وتثير الفوضى

أكد وزير خارجية التركي علي تعاون أنقرة مع الجانب السوري على كافة الصعد ونسعى لعلاقات استراتيجية.
وقال وزير الخارجية التركي في تصريحات له : سياسات إسرائيل التوسعية تمتد إلى سوريا وتثير الفوضى.
وأضاف وزير الخارجية التركي: الحكومة السورية تواجه صعوبات أبرزها التدخلات الخارجية.
وتابع وزير الخارجية التركي: سوريا الجديدة يجب أن تكون جامعة لكل المكونات.
وأردف وزير الخارجية التركي: علينا تقديم كل الدعم اللازم للإدارة السورية الجديدة وهي فرصة لتحقيق استقرار المنطقة.
ومن جانبه ؛ شدد وزير الخارجية السوري علي ان دمشق تتعرض لتدخلات خارجية متعددة تسعى إلى إضعاف الدولة السورية وتدفع البلاد لفتنة طائفية.
وختم وزير الخارجية السوري تصريحاته قائلا : ناقشنا مع تركيا التعاون السياسي وآفاق الشراكة الاقتصادية وضرورة التنسيق الأمني.