أيمن عاشور: البرامج الجامعية الجديدة مؤهلة بقوة لسوق العمل المحلي والدولي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن معرض أخبار اليوم للتعليم الجامعي 2025 يمثل فرصة استثنائية للطلاب وأولياء الأمور، حيث يجمع تحت سقف واحد الجامعات المصرية بمختلف تخصصاتها، إلى جانب الشركات الدولية ومؤسسات التدريب، مما يتيح التعرف على أحدث البرامج التعليمية والتدريبية المتاحة.

وأوضح الوزير أن المعرض يتيح للطالب الاطلاع على تنوع البرامج الأكاديمية في الجامعات المختلفة، والاستفادة من هذا الزخم التعليمي الكبير، لافتًا إلى أن البرامج الجديدة في الجامعات الأهلية تتميز بالتخصصية والجودة العالية، وتؤهل الخريجين بكفاءة لسوق العمل المحلي والدولي.

وأشار عاشور إلى أن الجامعات التكنولوجية تولي أهمية قصوى للتدريب العملي، حيث يشكل 60% من الدراسة، وهو ما يجعلها شريكًا صناعيًا مهمًا، ويعزز جاهزية الطلاب للاندماج المباشر في سوق العمل بعد التخرج.

وانطلقت قبل قليل، فعاليات معرض التعليم العالي «يوني ايجيبت»؛ الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم للعام التاسع على التوالي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي وبحضور ودعم د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم من المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

ويُعد معرض أخبار اليوم للتعليم العالى «يونى إيجيبت» واحدًا من أبرز الفعاليات السنوية، إذ يستهدف طلاب الثانوية العامة والفنية والشهادات العربية والأجنبية والأزهرية والمعادلة، كما يشارك فيه أكثر من 75 جامعة ومعهد، ويعد واحدًا من أبرز الفعاليات السنوية التي تستهدف خدمة خريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم، من خلال إتاحة الفرصة للتعرف على أحدث البرامج الجامعية والتخصصات الجديدة، والبرامج البينية المطروحة من قبل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية والمعاهد العليا والكليات التكنولوجية، كما يوفر المعرض منح وخصومات لطلاب الثانوية العامة المتفوقين.

كما يقدم المعرش ولأول مرة حزمة مزايا للطلاب المقبلين على الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد وخصومات على المصروفات الدراسية.

وبالنسبة للخصومات التي تقدمها الجامعات والمعاهد، فاصل إلى 10% للمشاركين بالمعرض، كما تتنوع المزايا ما بين المنح التى توفرها الجامعات والأكاديميات للطلاب المتفوقين وفرصة كبيرة للتسجيل المبكر بالبرامج التى تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، كما يتم خلال المعرض طرح عدد من الكورسات المميزة التى تساهم فى تنمية مهارات طلاب الجامعات.

ويشهد المعرض هذا العام، تقديم دليل شامل للطلاب على كيفية الاختيار بين البرامج الأكاديمية المتنوعة، كما يتضمن تنظيم ندوات للتعريف بالبرامج الجديدة ووظائف المستقبل.

ويشارك في الندوات نخبة من قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات والخبراء، كما تسلط الندوات الضوء على المقومات التي تمتلكها منظومة التعليم العالي في مصر.