وزير التعليم العالي: معرض أخبار اليوم منصة فريدة تجمع الجامعات والمعاهد في مكان واحد

نهلة الشربينى

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن معرض أخبار اليوم للتعليم العالي يمثل منصة تعليمية فريدة تجمع الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والأكاديميات في مكان واحد، ما يتيح للطلاب وأولياء الأمور التعرف على البرامج الأكاديمية المتنوعة واختيار المسار الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

وأشار الوزير إلى أن المعرض يعد فرصة مميزة للتعرف على برامج بينية متطورة، تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي بنسبة تصل إلى 60% في الجامعات الأهلية وجامعات التكنولوجيا، بما يسهم في إعداد جيل من الطلاب قادر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف عاشور أن المعرض هذا العام يوفر لكل طالب إمكانية اختيار الأنسب له بكل سهولة، إذ يمكن الاطلاع على جميع التخصصات والبرامج المتاحة في نسخته التاسعة، مشددًا على أهمية توافر المعلومات الدقيقة والموثوقة التي تساعد الطلاب على اتخاذ القرار الأكاديمي الصائب.

كما وجّه الوزير الشكر لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم المعرض، مؤكدًا أن هذا الحدث السنوي أصبح منصة أساسية لتسهيل التواصل بين الجامعات والطلاب، وجمع مختلف مؤسسات التعليم في مكان واحد، بما يدعم جهود وزارة التعليم العالي في تطوير العملية التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل.

وأوضح عاشور أن مصر تضم 132 جامعة ومعهدًا وأكاديمية بين حكومية وخاصة، وأن الوزارة حريصة على المشاركة في جميع الجامعات الداعمة للمعرض لضمان أن يستفيد الطلاب من كل الفرص المتاحة أمامهم.

وأشار الوزير إلى أن المعرض ليس مجرد عرض للجامعات، بل يمثل نقطة التقاء مهمة للطلاب، الأكاديميين، وأولياء الأمور، مع توفير برامج وأنشطة تعريفية تساعد في بناء مستقبل أكاديمي ومهني واضح للطلاب

