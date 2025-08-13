تعطل دخول مساعدات غزة لساعات بسبب تعنت الاحتلال

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن أربعة أفواج من القافلة الرابعة عشرة تحركت اليوم باتجاه معبر كرم أبو سالم، محمّلة بالمساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة، موضحا أن عددا كبيرا من الشاحنات لا يزال يصطف في ساحة التجهيز من الجانب المصري، بانتظار السماح لها بالدخول، بعد أن تم تجهيزها طوال الليلة الماضية، إلا أن الشاحنات التي دخلت منذ الخامسة والنصف صباحا لم يُسمح لها حتى الآن بتفريغ حمولتها بسبب الإجراءات المعقدة التي تفرضها سلطات الاحتلال في ما يعرف بعملية "التدقيق والمراجعة".

وأضاف إبراهيم خلال رسالة على الهواء، أن آلية التدقيق التي يطبقها جيش الاحتلال تتسبب في تأخير دخول المساعدات لساعات طويلة، ما يؤدي أحيانا إلى عودة بعض الشاحنات دون تفريغ حمولتها، مشيرا إلى أن السلطات المصرية، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، تبذل جهودا متواصلة على مدار الساعة لتنسيق وإرسال أكبر كمية ممكنة من المساعدات الإغاثية إلى القطاع المحاصر، لتخفيف الأزمة الإنسانية الخانقة التي تفاقمت بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر وإغلاق المعابر.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن العمل في الجانب المصري لا يتوقف، سواء في المنطقة اللوجستية بمدينة رفح أو في مخازن الهلال الأحمر بمدينة العريش، لافتا إلى أن الأولوية في المساعدات تتركز على الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، خاصة مع انهيار النظام الصحي في غزة نتيجة الاستهداف المباشر للمستشفيات ومنع دخول الإمدادات الطبية، وتأتي هذه الجهود في إطار الدعم المصري المستمر للفلسطينيين، ومواصلة القاهرة لدورها الإنساني في مواجهة الكارثة المستمرة داخل القطاع.