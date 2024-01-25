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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمشاركة أنغام.. تامر عاشور يصل مسرح أبو بكر سالم بالرياض ليبدأ حفلته

تامر عاشور
تامر عاشور

وصل منذ قليل المطرب تامر عاشور إلى مسرح أبو بكر سالم استعدادا لبدء حفلته الغنائية والتى يشارك فيها بجانب المطربة أنغام.

ومن المفترض أن يبدأ تامر عاشور الحفل بعد قليل بغناء مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أحدث أغانيه هيجيلي موجوع والتى طرحها مؤخرا.

 

 حفل تامر عاشور وأنغام

يذكر أن تامر عاشور قد أعلن عن هذا الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وقام بنشر بوست علق عليه قائلا: "لأول مرة حفلة استثنائية وحدث مميز على مسرح أبو بكر سالم بالرياض..حوار غنائي يجمعني بالنجمة الكبيرة أنغام .

وتابع تامر عاشور ، قائلاً: يعني هنغني طول مدة الحفل مع بعض على مسرح واحد.. مش هحرقلكوا المفاجآت.. بس هستناكم تشوفوها بنفسكم".

أعمال تامر عاشور 

وتمكنت أغنية “هيجيلى موجوع” للفنان تامر عاشور ،من دخول قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى ، حيث احتلت المرتبة الثانية عربيًا، بدلًا من أغنية “معرفش حد بالأسم ده ” للهضبة عرو دياب.

بينما تواصل أغنية “مكانك” للهضبة عمرو دياب ،من تصدر تطبيق أنغامى للأسبوع الثالث على التوالى .

المطرب تامر عاشور تامر عاشور أنغام مسرح أبو بكر سالم

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