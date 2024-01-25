عشرات المقاتلات .. شحنة أسلحة أمريكية جديدة تصل إسرائيل

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بوصول شحنة أسلحة أمريكية جديدة مساء اليوم إلى إسرائيل.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن “الشحنة تضم عشرات المقاتلات من نوع إف-35 وإف-15 ومروحيات أباتشي”.

وكان البيت الأبيض، قال اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول تجديد صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن “المباحثات الجارية حاليا بخصوص الحرب في غزة رصينة وجادة”.

وأضاف أن “الرئيس جو بايدن أكد حاجة إسرائيل لبذل ما في وسعها للالتزام بالقوانين والحد من الخسائر الإنسانية في غزة”.

وشدد البيت الأبيض، على أن “واشنطن لا تريد رؤية أي منشأة تابعة للأمم المتحدة ووكالاتها تتعرض للاستهداف بأي شكل”.