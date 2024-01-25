وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم: حماس تنهار في الأنفاق

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، أن حركة حماس تنهار في الأنفاق التي حفرتها لنفسها.

وحسب وسائل إعلام عبرية، زعم جالانت، أن “حماس تنهار في الأنفاق التي حفرتها لنفسها.. الأماكن التي كانت الأكثر أمانًا أصبحت فخًا.. لديهم مئات القتلى الذين أصيبوا تحت الأرض، وفي اليومين الماضيين تم القبض على أكثر من 100 خرجوا من الأنفاق أو سلموا أنفسهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حركة حماس أتت لاقتلاعنا ولكن نحن من سنقتلعها ونواصل تعميق جذورنا.

وأضاف نتنياهو، خلال زيارته مقر فرقة غزة، “سنقتلع حماس… والشيء الأكثر أهمية هو أننا سنواصل بناء المستوطنات والكيبوتسات.. وسوف نزدهرها بشكل يتجاوز بكثير ما كان من قبل".