بيان عاجل من الرئيس التركي بشأن معاقبة إسرائيل

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن أنقرة ستبذل كل جهد ممكن لإنزال عقوبة مستحقة على إسرائيل بسبب أفعالها في قطاع غزة.

وأجرى الرئيس التركي، محادثة هاتفية مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، تمت خلالها مناقشة الهجمات الإسرائيلية على غزة، وعلاقات أنقرة الثنائية مع بريتوريا، وعدد من المشاكل الإقليمية والعالمية.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، أعرب الرئيس التركي عن ارتياحه للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وجاء في البيان: “خلال المحادثة، تم تقييم التقدم المحرز في النظر في الدعوى.. وأكد أردوغان أن تركيا ستبذل قصارى جهدها لضمان انتهاء هذه المحاكمة العادلة وفقا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وإسرائيل التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية تنال عقوبة تستحقها”.

وأمس، قالت محكمة العدل الدولية في لاهاي، إنها ستصدر حكمها في 26 يناير بشأن الإجراءات المؤقتة المطلوبة في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.