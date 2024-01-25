بعد تركيا .. زلزال جديد يضرب لبنان



ذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن بعض أهالي طرابلس شعروا منذ قليل بهزة أرضية خفيفة وذلك تزامناً مع زلزال في تركيا.

وكان زلزال بقوة 5.3 درجة ضرب منطقة شرق تركيا، حسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم الخميس.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

يذكر أنه في السادس من فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 55 ألف شخص، معظمهم في الجنوب التركي، بالإضافة إلى دمار هائل في عدد من المناطق.