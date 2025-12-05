قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تكريم 83 طالبا وطالبة بحفل ختام الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة الأهلية والفرع الدولي

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

نظمت جامعة القاهرة الأهلية حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول 2026-2025، وتكريم 83 طالبا وطالبة من الحاصلين على مراكز متقدمة في المجالات العلمية والفنية والرياضية والإجتماعية، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة.

حضر فعاليات الحفل، الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة هبه نوح مستشار رئيس جامعة القاهرة لشئون الفرع الدولي، والدكتورة جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي بالجامعة الأهلية، والدكتور  عبد الهادي العوضي عميد كليات قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة القاهرة الأهلية، وعدد من عمداء الكليات،  والوكلاء، ومنسقي البرامج، وأمين عام الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وجمع غفير من الطلاب.

وتأتي  هذه  الاحتفالية، في إطار دعم الجامعة المتواصل لتنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم، وتشجيعهم التفوق العلمي  والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية.

وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن سعادته لتواجده وسط أبنائه من طلاب الجامعة الاهلية والفرع الدولي لتكريم الطلاب المتميزين في مختلف الأنشطة الطلابية.

وأكد حرص الجامعة على تقديم النشاط الهادف، وأنها تفتح أبوابها دائمًا للطلاب للاستماع لهم وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم خلال دراستهم والعمل على حلها، بالإضافة إلى حرصها على تقديم الخدمات التعليمية المتميزة لهم لتأهيلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق بنجاح القيادات الجامعية ومنسقي البرامج وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في خلق بيئة أكاديمية متطورة.

كما أشاد بالتعاون الفاعل بين طلاب الجامعة الأهلية ونظرائهم بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، بما يعزّز تبادل الخبرات وبناء مجتمع طلابي متكامل.

وأكد ضرورة الالتزام بقيم الجامعة والحفاظ على منظومة التقاليد والأعراف الجامعية كأساس لبيئة أكاديمية منضبطة بلا تهاون مع أي مخالفة لهذه المنظومة؛ حفاظا على هيبة المؤسسة الجامعية.

ولفت إلى قرب إنشاء ملاعب رياضية داخل الجامعة حتي يتمكن الطلاب من ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المكتبات والمعامل والكافتيريات والأماكن المخصصة للترفية عن الطلاب.

ومن جهته، أشاد الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، بمستوى الأنشطة الطلابية التي تم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول سواء العلمية أو الرياضية أو الفنية أو الإجتماعية.

وأكد أن الجامعة تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتُولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدراته الإبداعية والرياضية والاجتماعية إلى جانب التحصيل الأكاديمي، باعتبار أن الأنشطة الطلابية ليست مجرد فعاليات ترفيهية، بل هي منصة لبناء الشخصية وصناعة القيادات الشابة.

ولفت إلى حرص جامعة القاهرة الأهلية على توفير كل أوجه الدعم والإمكانات، بما يضمن اكتشاف المواهب وصقلها، وإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار.

شهد الحضور من الاساتذة والطلاب حفلا فنيا قدمه فريق كورال كلية التربية النوعية بقيادة المايسترو الدكتور محمد يحيي، تضمن تقديم عدد من الأغاني الوطنية والتي لاقت اعجابًا كبيرًا من جابت الحضور.

وفي نهاية الإحتفالية، كرم د.محمد سامي عبدالصادق الطلاب المتميزين في الجوانب التعليمية والأنشطة الطلابية، وتسليمهم الهدايا التذكارية وشهادات التقدير، كما التقط الصور التذكارية معهم.

جامعة القاهرة الأهلية جامعة القاهرة القاهرة الأهلية الأنشطة الطلابية لفصل الدراسي الأول

المزيد

