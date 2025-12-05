قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك برلماني لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.. تفاصيل
الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات مؤيدة لفلسطين
مجموعة قطر في كأس العالم 2026
سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026
وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب
البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026
قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
كل الدعم لتمثيل مصر .. وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو لإنهاء أزمته
مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك بفعاليات الاحتفال بيوم التطوع العالمي
القبض على سائق تحرش بطالبة ثانوي خلال توصيلها في الدقهلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مجلس الشباب المصري يحتفل باليوم العالمي للتطوع بإطلاق حملة شتاء دافئ

النازحين الفلسطينيين
النازحين الفلسطينيين
الديب أبوعلي

أطلق مجلس الشباب المصري اليوم النسخة الثانية من حملة “شتاء دافئ” المخصصة لدعم النازحين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع وفي إطار التزام المجلس بدوره الإنساني في مساندة المجتمعات الأكثر تضررًا من النزاعات والكوارث.

واستهدفت الحملة توفير بطاطين واحتياجات شتوية لما يقرب من 500 أسرة فلسطينية من النازحين داخل مصر، أغلبهم من المرضى والمصابين وضحايا الحرب الذين خرجوا من قطاع غزة بحثًا عن الأمان والرعاية الصحية بعد الأحداث المؤسفة التي لحقت بهم منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود التي ينفذها المجلس لتعزيز العمل التطوعي والإغاثي، وتفعيل دور الشباب في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، واستمرارًا للدور الذي يقوم به الفريق الإغاثي لمجلس الشباب المصري المعني بدعم النازحين من غزة والذي يعمل على مدار العام في تجهيز وتوزيع المساعدات وتقديم الدعم المعنوي والإنساني للأسر المتضررة.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا نحتفل اليوم باليوم العالمي للتطوع بتجسيد حقيقي لمعنى التضامن الإنساني.

وأكد أن مجلس الشباب المصري يعتبر دعم الأشقاء من النازحين الفلسطينيين واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا، ورسالة تعبر عن روح الشعب المصري وقيمه.

وأضاف: حملتنا هذا العام تركز على الأسر الأكثر تضررًا من المرضى والمصابين، ونؤكد استمرارنا في توسيع نطاق العمل التطوعي والإغاثي، انطلاقًا من مسؤوليتنا كمؤسسة مجتمع مدني وطنية تمتلك دورًا محوريًا في دعم المجتمعات المتضررة من النزاعات، سواء من فلسطين أو من باقي دول الصراع.

وأشار ممدوح إلى أن المجلس سيواصل تعزيز جهوده الميدانية عبر فريقه الإغاثي العامل مع النازحين من غزة، مؤكدًا أن العمل التطوعي أصبح ضرورة لمساندة الفئات الهشة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية التي يعاني منها آلاف الأسر التي فقدت منازلها وأفرادًا من ذويها بسبب الحرب.

وأكد مجلس الشباب المصري، أن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع هذا العام يحمل بعدًا إنسانيًا ورسالة دعم للأشقاء الفلسطينيين، ويعكس استمرار التزام المجلس بالقيام بدوره في تقديم المساندة للنازحين من جميع دول الصراع، عبر مبادرات نوعية تستند إلى العمل الميداني وقيم التكافل.

مجلس الشباب المصري شتاء دافئ حملة شتاء دافئ النازحين الفلسطينيين قطاع غزة اليوم العالمي للتطوع المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم باليوم العالمي للتطوع غزة

