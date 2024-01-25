جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في خان يونس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن جنود لواء المظليين وسعوا أنشطتهم في خان يونس بجنوب غزة.

وأضاف جيش الاحتلال، أن “لواء المظليين يعمل في حي الأمل بخان يونس، حيث واجه العديد من مسلحي حماس، وداهم مواقع للحركة، وصادر أسلحة ودمرها”.

وزعم أن “الجنود عثروا على مخبأ كبير للأسلحة النارية والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة التي يتم إسقاطها من الطائرات بدون طيار وقذائف الهاون خلال مداهمة على موقع لحماس في المنطقة”.

وكانت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت اليوم الخميس، أنه تم قصف تحشد لآليات وجنود الاحتلال الإٍسرائيلي في محور التقدم غرب خان يونس بقذائف الهاون النظامي عيار الـ 60.

وأكدت أنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والثقيلة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم غرب وجنوب مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس عن تنفيذ عملية مشتركة مع عناصر كتائب القسام استهدفت فيها دبابة عسكرية إسرائيلية بقذيفة ياسين 105 في محور التقدم بالمعسكر الغربي في خان يونس.