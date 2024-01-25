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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| سرايا القدس تعرض مشاهد استهداف آليات جيش الاحتلال في خان يونس

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والثقيلة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم غرب وجنوب مدينة خان يونس.

وعرض سرايا القدس، عبر قناته على تليجرام، مشاهد من استهداف آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم غرب مدينة خان يونس.

https://t.me/sarayapse/813

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس عن تنفيذ عملية مشتركة مع عناصر كتائب القسام استهدفت فيها دبابة عسكرية إسرائيلية بقذيفة ياسين 105 في محور التقدم بالمعسكر الغربي في خان يونس.

وقالت سرايا القدس إنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب وشرق خان يونس.

عملية مشتركة مع القسام.. سرايا القدس تعلن استهداف دبابة إسرائيلية بخان يونس

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس

سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي فلسطين الاحتلال الاسرائيلي خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي

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