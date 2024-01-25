اجتماع عاجل لـ مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن مجلس الحرب يجتمع الآن لمناقشة مسألة المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وفي وقت سابق، قال الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس وغادي آيزنكوت، إن إعادة المحتجزين مهمة وأولوية عليا.

جاء ذلك خلال لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأمس، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، إن التسريبات المتصاعدة حول موضوع صفقة الرهائن، تمزق العائلات والشعب، وتضر بالجهود الجبارة التي تبذل في هذا الشأن.

وأضاف جانتس: “شهدنا في الأيام الأخيرة تسريبات متصاعدة حول موضوع صفقة الرهائن، هذه التسريبات تمزق العائلات والشعب، وتضر بالجهود الجبارة التي تبذل في هذا الشأن”.

وتابع: “هذا الهدف ملح، وهو لا يحل محل الالتزام بإزالة التهديد الذي تمثله حماس… لن نتخلى عنه أبداً”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن حماس لن تقبل بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.