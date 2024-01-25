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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: هجمات الحوثيين طالت 50 دولة.. وهدفنا إضعاف قدراتها

البنتاجون
البنتاجون

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، إن الهجمات الأمريكية في اليمن تهدف إلى إضعاف قدرة الحوثيين على تعطيل حركة التجارة.

وأضاف رايدر، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”: “هدفنا هو الحد من قدراتهم.. لقد أثرت هجماتهم على 50 دولة وطلبنا منهم مراراً وتكراراً التوقف دون جدوى”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد مليشيات أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، إنه لم يسبق بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي عدوان استمر مثل هذه المدة وبنفس مستوى الإجرام وعلى نطاق مثل قطاع غزة.

وأضاف الحوثي في كلمة اليوم الخميس، أن عدد الجرحى أصبح يحسب بنسبة مئوية من سكان غزة، وهذا ما ليس له مثيل في الأحداث بمختلف بلدان العالم.

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وأشار إلى أن المعادلة بفضل صمود المجاهدين والأهالي في غزة أصبحت معادلة "إن تكونوا تألمون.. فإنهم يألمون كما تألمون"، لافتا إلى أنه بالرغم من حجم العدوان الإسرائيلي والإجرام والطغيان والتوغل فقد فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه المعلنة.

ولفت قائد الحوثيين، إلى أنه لو وفر المسلمون الدعم اللازم للشعب الفلسطيني ومجاهديه لتغيّرت المعادلة تماماً.

البنتاجون اليمن الدفاع الأمريكية الحوثيين

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