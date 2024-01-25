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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كبير المحامين يحث حكومة المملكة المتحدة على تصنيف الحوثيين مجموعة إرهابية

صدى البلد

في خطاب أمام البرلمان، حث اللورد بانيك، المحامي البارز في القانون العام وحقوق الإنسان، حكومة المملكة المتحدة على تصنيف الحوثيين في اليمن كمجموعة إرهابية. 

وتأتي هذه الدعوة، التي أوردتها وكالة الأسوشيتد برس، في أعقاب هجمات الحوثيين المستمرة على السفن في البحر الأحمر، مما دفع المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى شن ضربات مشتركة على أهداف الحوثيين.

 

شدد اللورد بانيك، المعروف بتورطه في قضايا بارزة، على تصرفات وأيديولوجية جماعة الحوثي المدعومة من إيران باعتبارها مبررًا لوصف الحظر. 

وأشار على وجه التحديد إلى شعارهم "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود"، وسلط الضوء على الاحتجاجات الأخيرة في المملكة المتحدة لدعم المنظمة.

 

وقال اللورد بانيك في كلمته أمام مجلس اللوردات: "في أعقاب تصرفات الحوثيين تنفيذاً لشعارهم وبالنظر إلى الاحتجاجات الأخيرة في هذا البلد دعماً لهذه المنظمة المروعة، ألم يحن الوقت للحكومة لتقديم اقتراح إلى البرلمان لحظر هذه المنظمة كمجموعة إرهابية؟ "

 

وردا على ذلك، أقر زعيم مجلس اللوردات، اللورد ترو، بالعقوبات المفروضة على أعضاء الحوثيين، واتفق مع توصيف اللورد بانيك للمنظمة. 

وأكد اللورد ترو أن الحكومة ستبقي هذه الأمور قيد المراجعة الدقيقة والمستمرة.

 

إن الدعوة إلى تصنيف الحوثيين كمجموعة إرهابية تعكس خطوة مماثلة من قبل حكومة الولايات المتحدة. 

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عزمها تصنيف جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، على أنها "جماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص" في غضون 30 يومًا.  

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