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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: هجمات الحوثيين مستمرة وعلينا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملاحة

أرشيفية
أرشيفية

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفن في البحر الأحمر، الأربعاء، مضيفًا أنهم "ما زالوا ينوون تنفيذ هذه الهجمات.. وسيتعيّن علينا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملاحة".

وأشار كيربي خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر، أخطأ صاروخ هدفه... وأسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية الصاروخين الآخرين".

وأعلنت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك"، الأربعاء، أن سفينتين ترفعان علم الولايات المتحدة كانتا تعبران مضيق باب المندب صوب الشمال عادتا أدراجهما بعد أن شاهدتا انفجارات قريبة.

وأضافت الشركة في بيان: "أبلغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة، واعترضت البحرية الأمريكية المصاحبة لهما عدة مقذوفات أيضاً"

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