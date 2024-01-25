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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سياسة عدوانية.. عدم الرضا عن بايدن ونتنياهو وزيلينسكي يتزايد في العالم

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال الصحفي الأمريكي المخضرم الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب سياسته الخارجية العدوانية، وجد نفسه في نفس الشراكة التي لا تحظى بشعبية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وكتب هيرش، عبر مدونته علي منصة “سابستاك”، أن “دعم بايدن لأوكرانيا وإسرائيل في حربيهما والقرار الأخير بمهاجمة الحوثيين في اليمن، وضعه في نفس النادي مع زعيمين، بيبي نتنياهو وفولوديمير زيلينسكي، اللذين يتعرضان للازدراء المتزايد في معظم أنحاء العالم”.

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ووصف الصحفي الأمريكي المخضرم، تدخل بايدن في الصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة بـ”الكارثي” وقرار قصف الحوثيين بأنه علامة على “الذعر السياسي”.

وتحاول الولايات المتحدة بضربات جوية وبحرية إجبار حركة أنصار الله “الحوثيين” على وقف قصف السفن ردا على العملية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

بنيامين نتنياهو زيلينسكي بايدن إسرائيل أوكرانيا غزة

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